Uurainen 150

Perjantaina 9.2.2018 Uurainen täyttää virallisesti 150 vuotta ja tämän vuoksi koulukeskuksen salissa järjestettävä kunnanvaltuuston kokous on tavallista juhlavampi ja mukana on myös monenlaista ohjelmaa, joissa pääosassa ovat nuoret uuraislaiset. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki uuraislaiset.

Oheinen Tyyne Kässin kunnalle lahjoittama kuva vuodelta 1907 on kenties vanhin olemassaoleva kuva uuraislaisesta kunnallishallinnosta. Kyseessä ovat Suomen ensimmäiset eduskuntavaalit, joissa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisinta oli, että myös naiset saivat äänestää. Suomi antoi äänioikeuden naisille ensimmäisenä Euroopassa. Kuva on otettu vanhan kansakoulun pihalla ja todennäköisesti lavastettu ulos ehkäpä valaistusolosuhteiden vuoksi.

Kuvassa on aikansa kuntavaikuttajia. Pöydän päässä kirjaa pitää opettaja E.V. Riihimäki. Hänen lisäkseen kuvasta löytyvät nahkuri Ville Hyvönen, rouva Lyydia Silvonen, puuseppä Otto Pellonpää, suntio Oskari Penttinen, seppä Tobias Nieminen, poliisikonstaapeli K.G. Silvonen, Aukusti Vanhala, Juho Mattila, Hanna Paananen, Kalle Mäkinen ja Hilma Pellonpää.

Tämä kuva ja yli sata muuta kuvaa Uuraisilta löytyvät myös juhlakokouksessa julkaistavassa Luonnollisen kasvun Uurainen -teoksesta.