Unelmien autolla vappuajelulle

Kun toivakkalainen Oikarisen Jani ajeli kotiin juuri ostamallaan Volkswagen Panel Vanilla kaksi vuotta sitten, mikään ei mennyt niin kuin Strömsössä. Auto lähestulkoon hajosi käsiin kesken ajon, vain seitsemän kilometriä siitä, kun Jani sai avaimet käteensä. Onneksi velipoika Tommi oli matkassa mukana ja hinasi parivaljakon kotiin Hämeenlinnasta.

Jani löysi kauan himoitsemansa 1960 vuosimallia olevan Panel Vanin kalifornialaisesta nettihuutokaupasta. Auton matka rapakon tuolta puolen kesti yli kolme kuukautta. Ja kolmen kuukauden odottelu oli tosiaan pitkä aika odotella pitkäaikaista haavetta saapuvaksi Suomeen. Minkähänlaiset kaupat tulikaan tehtyä, Jani ehti miettiä useammankin kerran.

Onneksi tässä tarinassa on onnellinen loppu. Kaksi vuotta myöhemmin Toivakan Aittoharjulla sijaitsevan autotallin ovesta kävelee vastaan hymyilevä mies.

Ryysyranta Garageksi ristityn tallin uumenissa kiiltelee surullisen kuuluisan aloituksen saanut Panel Van, jota ei samaksi autoksi enää uskoisi. Auton jokainen osa on irrotettu ja kunnostettu tai vaihdettu uuteen. Iso osa auton pelleistä on myös vaihdettu uusiin. Madalluksen ehdoilla autoon on tehty merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja sisusta on rakennettu myös kokonaan uusiksi. Sisätiloista löytyy jopa pieni tunnelmallinen baari sekä nykyaikaiset äänentoistolaitteet.

Matkustajia kyytiin mahtuu kuusi. Osia on tilattu aina Englantia ja Vietnamia myöten. Yön tunteina rakenneltu auto on antanut tuunaajalleen usein vain parin tunnin mittaisia unia. Mutta mitäpä sitä ei tekisi rakkaudesta lajiin, pitkäaikaisen unelmansa eteen.

– Kyllä siinä meinasi uskoa välillä loppua, ennen kuin saimme maalipinnan autoon. Suuri apu on ollut naapuristamme Harri Rahikasta, joka on toiminut käytännön työn lisäksi myös arvokkaana tsempparina suuressa urakassa alusta loppuun saakka. Esimerkiksi peltityöt teimme Harrin kanssa kahdestaan, tunnustaa Jani Oikarinen.

– Projektissa on ollut avustamassa myös suuri joukko muita ihmisiä tekemässä yksittäisiä osia tai auttamassa työvaiheissa. Vaimoni Katariina on vastannut sisustuksesta, Jani luettelee.

Tiimi on tehnyt ansiokasta työtä auton parissa, koska pääsiäisenä Helsingissä järjestetyssä American Car Showssa auto huomioitiin peräti kolmella eri palkinnolla. Kolmas sija napsahti somistuksesta ja Top 10 -listallekin auto rankattiin.

Paras palkinto oli kuitenkin People’s Choice -äänestyksen ykkössija. Helsingin näyttelystä Janin auto matkasi vielä Tampereelle, Hot Rod and Rock Show’hun. Pelkästään näyttelykapineeksi autoa ei kuitenkaan ole tehty. – Kyllä se on perheemme harraste- ja retkeilyauto. Kesällä lähdemme sillä Ruotsiin ja vappuajelutkin sillä ajellaan, Jani kertoo.

Sisustus on suunniteltu niin, että siellä pystyy tarvittaessa jopa yöpymään. Perheen lapset, Ronja ja Eetu, ovat jo varanneet sisätilan nukkumispaikat. Äidille ja isälle on hankinnassa auton kylkeen liitettävä telttakatos.

Perhe on vannonut Volkkarien nimeen jo pitkään ja käyttöautotkin ovat saman merkkisiä. Aiempi harrasteauto, Katariinan oranssi Kupla, sai kuitenkin väistyä uuden projektin myötä.

– Jani paneutuu hommaansa aina täysillä, se on minulle tuttua, Katariina kuvailee miehensä intohimoista harrastusta.

– Onneksi me kaikki tällaiset Volkkari-ihmiset olemme kuitenkin leppoisaa porukkaa, Jani naurahtaa hyväntuulisesti.

Jenni Järvinen