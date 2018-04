Tuomaksen korjaamolle löytyi ihannetilat

Elokuussa 2015 nuori yrittäjä Tuomas Litmanen aloitti autokorjaamotoiminnan Uuraisilla, legendaarisen Uuraisten ”Shellin” huoltohallissa. Marraskuussa vuotta myöhemmin huoltamohallit ja samalla myös Litmasen yrityksen tilat tuhoutuivat tulipalossa.

Melkein puolitoista vuotta autokorjaamo toimi sen jälkeen palaneen hallin paikalle pystytetyssä teltassa. – Nyt löysin uudet tilat vuokralle Uuraisten keskustan teollisuusalueelta. Nämä ovat todella toimivat, yrittäjä kertoo pari viikkoa uusissa tiloissa toimittuaan.

Litmanen on tilavaan työhalliinsa hankkinut jo pientarvikkeista alkuvarastoja sekä renkaita myyntiin.

Huollot onnistuvat vuokranantajan hankkiman autonosturin avittamana. Läpiajettavan hallin omistaa Kuljetusliike Tannermäki S & T Oy, joka käyttää hallia myös oman kalustonsa huoltoihin.

Tuomas Litmanen on yrittäjävuosinaan huomannut, että Uuraisilla on ollut selkeä tarve autohuoltoyritykselle. – Myös rengasmyynti lähti hyvin käyntiin, hän kertoo.

– Nyt uutta on se, että voin tarjota myös laskumyyntiä ja jopa osamaksusopimusta, mikäli tulee esimerkiksi yllättävä iso remontti autoon tai rengaspaketin haluaisi maksaa osissa.

Tuomaksella on tarkoitus edelleen kehittää yrityksen toimintaa. – Hankintalistalla kärjessä on nyt jonkinlainen sijaisauto, jota voisin tarjota huollon ajaksi asiakkaan käyttöön.

Lea Lerkkanen