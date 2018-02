Toivakan maamerkki näkyy

Toivakan Viisarimäen teollisuusalueen tieliittymään on kohonnut komea maamerkki. Nelostien suunnasta tulevat tietävät varmasti, että on tultu paikkakunnalle nimeltä Toivakka. Jätkänkynttilää kuvaava rakennelma on halkaisijaltaan kolme metriä ja korkeutta sillä on yhdeksän metriä, jalustan kanssa se kohoaa yli 10 metriin.

– Pintavaippa on Cor-Ten -terästä, joka patinoituu suhteellisen nopeasti pinnastaan eli ns. ruostuu. Valot asennetaan tällä viikolla. Koko komeus on valmis kunhan kelit muuttuvat vähän kosteammiksi ja pinta saa värinsä, kertoo Toivakan kunnan tekninen johtaja Jukka Paalanen.

Veikko Ripatti