Taskisten asiakkaille tulossa bonusta

Pienen on oltava oivalla tavalla omaperäinen, jotta erottuu edukseen suurten seasta. Tällä periaatteella on markkinointiaan lähtenyt pohtimaan Jukka Taskinen, joka vetää perheyritystä Toivakassa. Tilitoimisto Jukka Taskinen Oy:ssä erotutaan paitsi auttamalla asiakasyrityksiä menestymään, jaetaan myös omasta menestyksestä asiakkaille takaisin.

Jukka Taskinen ei tiedä, että vastaavaa käytäntöä olisi maamme muissa, yhteensä noin 14 000 alan yrityksessä. – Meillä tämä on ihan yksityinen idea, se ei liity mihinkään ketjuuntumiseen tai esimerkiksi asiakkaiden jäsenyyteen jossain valtakunnallisessa jutussa. Mietimme vain, miten voisimme osoittaa, että todella välitämme asiakkaistamme ja haluamme heidän menestyvän. Tokihan me voittoa tavoittelemme niin kuin yrittäjät ainakin, mutta olemme täällä kuitenkin ensisijaisesti asiakasyritystemme vuoksi, Jukka naurahtaa.

Idea oli pudottaa Taskisen toimistolla pari viikkoa sitten vierailleen markkinointikonsultin tuolilta. Konsultti oli ajatellut myydä markkinointikonseptia, mutta yrittäjä esitti oman ideansa.

– Päätimme jakaa omasta tuloksestamme kymmenen prosenttia tasapuolisesti kaikille asiakkaillemme. Tilinpäätöksen valmistuttua tarjoamme ”viivan alle” jääneestä summasta bonusta. Paljonhan se ei ole, mutta ele on vähintäänkin symbolinen.

– Oletan, että osa asiakkaistamme sanoo, että anna olla, pidä itselläsi. Ja sellainenkin vaihtoehto on, että bonus voidaan osoittaa eettisestä toiminnastaan tunnetun organisaation kautta kehitysmaiden yritystoiminnan hyväksi. Siellä pienikin summa on merkityksellinen, Jukka Taskinen pohtii.

Jukka ja Jaana Taskisella on näkemystä ja kokemusta kehitysmaiden mikroyritysten auttamisesta. Tänäkin jouluna yrityksen joulutervehdysvarat menivät kiva.org –järjestelmän kautta kehitysmaiden mikroyritysten pienlainoittamiseen.

– Kyseessä on nimenomaan pienyrittäjälaina, yrittäjät maksavat ne aikanaan takaisin. Jos laittaa vaikkapa vain sata euroa, joku toinen laittaa saman ja niin edelleen, pian siitä kertyy esimerkiksi tyypillisesti naisyrittäjäksi aikovan tarvitsema parin tonnin alkupääoma.

Kehitysmaiden pienyrittäjiä tukemalla luodaan paikan päällä tehtyä hyvinvointia, parasta apua on se, mikä kasvattaa pikku hiljaa itse pärjäämään.

TASKISET OSTIVAT kahdeksan vuotta sitten eläkkeelle siirtyneeltä yrittäjältä jo 20 vuotta paikkakunnalla toimineen tilitoimiston.

– Häkkisen Raijalta perittiin sillä kaupalla vanhat asiakkaat sekä Rinkisen Arja, joka siirtyi meille töihin. Nyt Arjakin on jo vaihtanut vapaalle. Mäkelän Jaana on ollut meillä jo kuusi vuotta, kuvailee yrittäjä ja lisää, että vanhojen asiakkaiden lisäksi perittiin vanhat tavat tehdä työtä.

– Asiakkaat olivat tottuneet mappikirjanpitoon ja papereiden tallentamiseen. Itsekin silloin aloittaessa en voinut edes kuvitella muuta kuin sitä mappiveiviä.

– Mutta alan ja ohjelmistojen kehitys on ollut valtava. Nyt olen aivan varma, että alan tulevaisuus on sähköisessä kirjanpidossa ja lähes paperittomassa toimistossa.

Sähköisessä järjestelmässä asiakkaita epäilyttävät ensisijaisesti, miten kallista ja itselle vaikeaa se mahtaisi olla.

– Yhden ostolaskun käsittely vie tuoreen tutkimuksen mukaan paperisena yrittäjältä 14 minuuttia, kun se sama tapahtuu sähköisellä alustalla minuutissa. Aika on rahaa eikä aikaa esimerkiksi yksinyrittäjällä ole yllin kyllin paperien pyörittelyyn.

– Toisaalta alussa hieman kömpelöt ohjelmat ovat kehittyneet niin, että ihan varmasti niitä oppii käyttämään. Esimerkiksi laskun maksu on helpompaa kuin verkkopankissa, Jukka Taskinen vakuuttaa.

Tilitoimistoyrittäjän mielestä ennen katsastettiin peräpeiliin, että miten yrityksellä on viime kuussa tai viime vuonna mennyt. Tuota imperfektitilannetta verrattiin sitten nykyisiin lukuihin.

– Tuloksen ennustettavuus, resurssien varaaminen oikein ja oikeaan aikaan on tässä sähköisessä maailmassa paljon realistisempaa. Menneistä virheistä voi oppia, mutta parempi on suunnata katse kohti tulevia mahdollisuuksia.

ASIAKASKOKEMUKSEEN PANOSTAMINEN on Taskisten mielestä tärkeää, onhan tilitoimisto juuri se läheisin yhteistyökumppani, johon muiden yrittäjien tulee luottaa ja sen neuvoihin uskoa.

Kaikilla tilitoimistoyrittäjillä on yleensä sama konsepti, tehdään kirjanpitoa ja palkanlaskua ja tilinpäätöksiä, toimitetaan kuukausittain alv-maksulappu ja täytetään veroilmoitus.

– Meillä palvelu on monissa tapauksissa huomattavasti syvempää.

Kerran Jukka kävi hakemassa Jyväskylän käräjäoikeudesta konkurssiuhkaisen maksuvaatimuksen. – Asiakas ei itse yksinkertaisesti uskaltanut, joten hoidin asian hänen puolestaan, hän muistelee yhtä erikoisimmista työuralleen sattuneista tehtävistä.

Lea Lerkkanen