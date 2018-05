Takaisin tokaluokalla

ukumummotoiminta on pyörähtänyt käyntiin Uuraisilla. Koulukuraattori Hanna-Mari Saarelaisen vihjeistä Uuraisten Eläkkeensaajat ottivat onkeensa ja nyt pienet koululaiset saavat nauttia hauskoista lukutuokioista mummojen Mariitta Kuitusen ja Aino Arposen kanssa. Ja mikä parasta mukaan on saatu myös lukupappa, Veli-Matti Arponen.

Lukumummot ja -papat eivät ollenkaan istu sohvalla ja lukea paapota lasten istuessa hiirenhiljaa kuuntelemassa. Ei sinnepäinkään, vaan toiminta on tiiviisti eri ikäpolvien kanssakäymistä ja lukemisen taidon yksilöllistä varmistamista. Sama lapsi, usein toisluokkalainen käy lukutuokiossa kymmenkunta kertaa ja yhdessä luetaan, keskustellaan, selitetään vaikeita sanoja ja ennen kaikkea tietysti nautitaan yhdessäolosta ja kirjan hauskuudesta.

– Tuo poika ei ikinä pääse naimisiin, kun hänellä on pikkuveli, joka räkii, lukee Ainon oppilas yllättävän hyvin Konsta Kovanaama-kirjasta, ja asialle tietysti yhdessä kikatetaan.

Koulukeskuksen toisen luokan opettaja Johanna Törmälä on etsinyt lukumummoille ja papalle erillisen, yhteisen tilan ja siellä käy hilpeä sorina.

– Tässä kun on piste, silloin voit pikkuisen pysähtyä, selittää Veli-Matti-pappa kun hänen oppilaaltaan luku soljuu kuin vesiputous. Mariitta-mummon oppilas miettii, miten selviäisi vaikeasta sanasta kimallenauha kirjassa 2A:n kamut ja Aino-mummo selittää, että kuukkeli on Lapin lintu.

Oppitunti kuluu kuin siivillä. Sen kulku kirjataan kaavakkeeseen ja loppuhuipentumana oppilas saa valita tarran kirjanmerkkiinsä. Sitten lapset palaavat taas omiin luokkiinsa.

– Tälle toiminnalle on tarvetta ja meitä iäkkäitä voisi toimia lasten kanssa enemmänkin, sanoo Aino Arponen ja toivoo, että myös eläkeliittolaiset lähtisivät joukolla toimintaan mukaan.

– On hienoa, että lapsi saa kohdata aikuista ja sukupolvet toisiaan enemmän. Tärkeää lapselle on saada myös ja erityistä huomiota. Minulla on iso luokka, enkä aina voi erikseen lapsen kanssa lukea ja tämä on näin myös erinomaista opetuksen tukea. Ihanaa, että tällainen toiminta on saatu alkuun, sanoo opettaja Johanna Törmälä.

Tellervo Lehtoranta