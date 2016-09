Sydänten kuningattaria

Elokuun ensimmäisenä sunnuntaina Ruuhimäen Wäärälässä on tarjolla kaksin kappalein ihania ja vahvoja naisia kesäillassa. Syövästä toipuva Arja Koriseva on tänään entistäkin koskettavampi tulkitsija, entistä enemmän Arja. Hänen rinnalleen nouseva, Saviolla asuva Jonna Ortju on myös elämän korkeakoulussa monet kurssit kunnialla läpi käynyt. Tähtien taustalla kuullaan kahta loistavaa pianistia, Minna Lintukangasta ja Marian Petrescua.

Tänä kesänä naisten tiet kohtasivat jo tangomarkkinoilla, joka oli molemmille ikimuistoinen kokemus. Lyhythiuksinen Arja Koriseva palasi julkisuuteen pitkän sairasloman jälkeen. Kilpailijana lavalle nousseelle Jonna Ortjulle Tangomarkkinat on täynnä kipeitä muistoja. Hän osallistui kilpailuun jo 11 vuotta sitten, mutta silloin kilpailu katkesi pahaan kolariin hänen nukahdettuaan rattiin. Lannerangan murtuman lisäksi hän sai monia muita vammoja.

– Minua on parsittu kasaan kaikki nämä vuodet. Henkisesti ehkä suurin kynnys oli lähteä uudelleen Tangomarkkinoille. Paria päivää ennen kuin ilmoittautuminen päättyi tein päätöksen lähteä ja olen siitä tosi ylpeä.

Vielä viime vuonna hänen ollessaan keikalla Seireenit-bändinsä kanssa Seinäjoella hän totesi lukuisille kyselijöille, että Tangomarkkinat ei ole enää hänen juttunsa. Vuoden aikana mieli muuttui, mutta Jonna Ortju ei niinkään kisannut kruunusta tai varsinkaan muita kilpailijoita vastaan, vaan voittaakseen omat traumaattiset muistonsa. Ehkä tästä johtuen tulkinnat olivat voimaantuneen rentoja ja veivät naisen finaaliin.

– En ole tippaakaan kilpailuhenkinen ja lähdinkin esiintymiskylki edellä katsoen mitä tapahtuu. Lähdin hakemaan lisänäkyvyyttä ja potkua omalle uralle ja ne sain, sekä lisäksi monta huikeaa kokemusta. Olen oman tieni kulkija ja muottiin asettumaton ja pidän tästä tilanteesta, hän toteaa rehellisesti. Vilpittömästi hän toivottaa onnea voittaja Erika Vikmanille, jonka kanssa löysi tangomatkan aikana yhteisen sielun sävelen.

– Tänä vuonna Tangomarkkinoilla oli ensimmäistä kertaa tarjolla myös psykologipalvelut, mitkä ovat tosi tarpeellisia, sillä kisa on kokonaisuudessaan melkoinen rääkki varsinkin kokemattomimmille kilpailijoille, Jonna Ortju kertoo ja myöntää olevansa varsin äidillinen luonne.

– Olen pelkästään oma itseni joka paikassa. Olen ehkä menettänyt tämän vuoksi pari levytyssopimusta, mutta koen sydämessäni, että olen tehnyt oikein. Ne ihmiset, jotka esimerkiksi Seireenien keikoilla käyvät, tunnistavat aitouden, heille ei saa tarjota mitään feikkiä tai päälleliimattua, hän kertoo.

Seireenit on viiden ammattimuusikon bändi, jossa kaikki jäsenet sattuvat olemaan naisia. Lisäksi Jonna Ortju esiintyy esimerkiksi Jonna Ortju & Marian Petrescu Ensemble –kokoonpanossa, jossa kontrabassoa soittaa Marianin veli Mihai ja rumpuja Jonnan huippulahjakas 17-vuotias poika Viljami Salo.

– Nautin siitä, että saan tehdä erilaisia juttuja. Jazz ja gospel ovat minulle yhtä läheisiä kuin tango ja muu tanssimusiikki. Viime viikonloppu oli oikea unelma, koska esiinnyin häissä, hautajaisissa, markkinoilla ja jazz-keikalla, samana viikonloppuna elämän koko kirjo, hän kertoo.

Jonna Ortjua ja Arja Korisevaa yhdistää vuosien takaa myös eräs hieman hömelö hiiri, etunimeltään Hilarius. – Lastenkulttuurin tekeminen on äärimmäisen antoisaa ja opettavaista, kuten myös teatteri. Muistelen Ruuhipirtin teatterin kolmen vuoden takaista teatterikesää yhä lämmöllä ja toivon, että pääsen sitäkin vielä joskus tekemään.

Sekin leidejä yhdistää, että vaikka he puhua pulputtavat, nauraa rätkättävät ja halailevat epäsuomalaisen avoimesti, on asioita, joita he haluavat pitää vain itsellään. Jonna Ortjun eläväisyys selittyy osin geeniperimällä.

– Sekä äitini ja isäni suvut ovat Karjalasta ja perimätiedon mukaan Ortjun kauppiassuku on tullut Kreikasta Pafoksen saarelta. Isän mummo oli nimeltään Anna Pusu ja puhui pelkkää karjalan kieltä. Sukujuuret ovat minulle tärkeitä. Laulan myös karjalaksi ja olen opiskellut venäjää.

Jonna Ortju ei vielä halua paljastaa, mitä hän ja Arja Koriseva esittävät yhdessä. Hän toivoo Wäärälän konserttiin nurmikentän täydeltä kuulijoita ja sateetonta säätä, sillä kaikki tuskin tulevat mahtumaan katoksen alle. Vaikka sadepisaroilta säästyttäisiinkin, jotain kosteutta saattaa poskille ilmaantua – niin esiintyjillä kuin yleisöllä.