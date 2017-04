Satavuotiaalla flyygelillä satavuotiaan kunniaksi

Neljä nuorta muusikkoa, yhden sylissä sello ja toisen soitettavana satavuotias flyygeli loihtivat Nukulan juhlahuoneisto Paamiskaan isänmaallisen konserttihetken sunnuntaina. Valtioneuvoston kanslia hyväksyi konserttisarjan Suomi 100 –juhlavuoden tapahtumaksi, joten korkeassa hirsiseinäisessä salissa kuultiin hyvin suomalaista musiikkia vuodesta 1917 alkaen tähän päivään saakka. Aamun kiuru kirkkaudessa soittaa –konsertti sisälsi musiikkia Leivosta Pohjantähden alle, Finlandia-hymniä unohtamatta.

Oman historiallisen aspektinsa esitykseen antoi Nukulan flyygeli, jonka puuosat on vuonna 1917 suunnitellut kuvanveistäjä Emil Wikström. Koneisto soittimeen hankittiin Saksasta. – Maastamme tällaisia flyygeleitä löytyy vain kaksi, toinen meiltä, toinen presidentti Urho Kekkosen Tamminiemestä, paljasti Nukulan emäntä Hannele Levävaara.

Esiintyjistä kolme oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijoita: tamperelainen Suvi Liimola lauloi vuorotellen rovaniemeläisen Elias Chavezin kanssa ja laulamassa kävi soittamisensa välillä myös sellonsoiton opettajaksi kouluttautuva Piritta Järvinen.

Suvi Liimola aloitti sävelten parissa jo musiikkileikkikoulussa Maija Salon ohjauksessa, silloin instrumenttina oli piano, jota hän harjoitteli kuutisen vuotta. – Siirryin sitten Tampereen konservatoriolle soittamaan alttoviulua, soitin sitä 3/3-tasoon asti eli kuutisen vuotta. Lukiossa viulu vaihtui lauluun ja nimenomaan pop/jazz-lauluun, jota opiskelin Pirkanmaan musiikkiopistossa, Suvi kertoi.

Viime vuonna Suvi valmistui Jyväskylän konservatoriosta muusikoksi. – Sitten ylitin vain kadun ja siirryin Jamkiin opiskelemaan pop/jazz-laulupedagogiikkaa eli valmistun laulunopettajaksi.

Suvin lauluista yksi erottui vahvana tulkintana yli muiden: Kari Rydmanin Niin kaunis on maa sopi täydellisesti nuoren laulajattaren äänelle.

Elias Chavez on syntynyt Jyväskylässä, mutta varttunut Rovaniemellä seitsenhenkisessä perheessä. Viime keväänä hän valmistui muusikoksi ja jatkaa opiskelujaan Jyväskylän ammattikorkeassa musiikkipedagogiksi. – Tulevaisuudessa haluan säveltää ja esittää omaa musiikkiani, Elias suunnittelee.

Upeasti Elias tulkitsi myös muiden sävellyksiä. Konsertissa hän lauloi muun muassa Leif Wagerin tunnetussa elokuvassa tutuksi tekemän Sua vain yli kaiken mä rakastan sekä Hannele Levävaaran äidin askartensa lomassa usein lauleskeleman Kotimaani ompi Suomi –kappaleen.

Piritta Järvinen oli valmistanut Nukulan konserttiin ensiesitykseen säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen, jonka hän omisti syntymäpäiväsankarille eli satavuotiaalle Suomelle. – Sanoitus oli pitkä prosessi, mutta lopulta kappale syntyi yhden yön aikana valmiiksi. Pohdiskelen siinä ajatusta, että on lottovoitto syntyä Suomeen, kertoi Piritta kappaleen taustoista.

Nukulan flyygelin takana nähtiin talon oma poika Sakari Levävaara, joka opiskeli Schidtin lukiossa musiikkiluokalla Piritan kanssa samaan aikaan. Hän aloitti pianonsoiton 8-vuotiaana ja on opiskellut musiikkia myös kansalaisopistossa, musiikkiharjoittelukoulussa ja konservatoriossa, nyt hän viimeistelee lukio-opintojaan.

Konsertin järjestelyistä vastasi Nukula Oy:n Hannele Levävaara. Tarjontaan kuului paitsi musiikkia myös isänmaan juhlamenun henkeen valmistettuja coctail-paloja kahvi- ja mehutarjoilun rinnalla. Nyt kuultiin ensi-ilta, konsertteja on luvassa alkukesästä kaksi ja vielä syksyllä kolme lisää.

Lea Lerkkanen