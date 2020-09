Ruuhimäki on kylä, jolla on oma kangas

Maailmassa on huonoja ja hyviä paikkoja ja sitten on Ruuhimäki, joka on maailman paras paikka, ainakin jos torstaina kylätalolla kahvia hörppiviltä kyläläisiltä kysytään.

Torstaikahveilla on koko elämänsä Ruuhimäessä viettäneitä, paluumuuttajia ja melko uusiakin ruuhimäkeläisiä.

– Mukavia ihmisiä, pala kauneinta Suomea, tiivistää Roihuvuoresta Ruuhimäkeen muuttanut tekstiilitaiteilija Marjukka Vuorisalo kylän ja kyläläiset parilla sanalla. Hän on myös suunnitellut Ruuhimäki-kankaan ja prototyyppi odottaa esittelyä vanhan koulun toisessa luokassa. Mutta ensin juodaan kahvit.

Koulunkäynti Ruuhimäen kyläkoulussa loppui jo yli 10 vuotta sitten ja surutyö on tehty. Kouluttomien vuosien aikana on tullut todistetuksi, että ei kylän elinvoimaan vaikuta mikään niin paljoa, kuin kylässä asuvat ihmiset. Naapurikylä Kankaisilla on uusi kyläkoulu, josta ruuhimäkeläiset eivät ole ollenkaan kateellisia vaan yhteistyötä tehdään luontevasti. Eikä koululla käyntiä ole lopetettu.

Ruuhimäkiverhot heilumaan

Moni on nähnyt Vallilan painokankaita, joita riittää Katajanokalta Koskipuistoon ja Raumalta Bulevardille. Aika moneen verhoon tai tapettiin on myös painettu New Yorkin pilvenpiirtäjien silhuetteja, Pariisin kahviloita tai Lontoon punaisia busseja. Ruuhimäestä löytyy ehdottomasti aivan yhtä paljon ikuistamisen arvoisia paikkoja. On 120-vuotias Mannisen kivinavetta, vanha kestikievari, koulu, Väisäsen Erkin näkötorni ja kaiken keskellä sorarännistä sinkoava ralliauto, jonka merkin ja mallin taiteilija antaa jokaisen katsojan itse määriteltäväksi.



– Tuli vaan mieleen, että olishan se kiva se oma kangas.

– Etsin kuvia ruuhimäkeläisistä rakennuksista ja sijoitin ne tyylitellen kankaalle. Vallilan kaupunkikuoseista poiketen Ruuhimäki-kankaan mallikerrassa on käytetty enemmän kättä ja vähemmän tietokonetta, Marjukka Vuorisalo kertoo.

– Ruuhimäki-kankaan tietokoneelle siirrossa korvaamattomana apuna oli kangasmallin kuvannut Akseli Soininen, Vuorisalo kiittelee.

Ruuhimäki-kankaasta voi valmistaa esimerkiksi verhoja, tyynyjä, kasseja tai vaikkapa nyt niin trendikkäitä valotauluja. Muut kyläläiset antoivat Vuorisalolle vapaat kädet kankaat suunnitteluun ja ovat lopputulokseen varsin tyytyväisiä. Yksi toivomus tai oikeastaan vaatimus heillä kuitenkin on: kangas pitää painaa Suomessa. Muutama varteenotettava ehdokas painopaikaksi onkin jo löytynyt. Ruuhimäki-seura odottaa kankaasta ennakkotilauksia syyskuun loppuun asti.

Syksy on ollut Ruuhimäessäkin outo. Jotain olennaista puuttuu kun kylän rauhaa ei ralliviikonloppu järkytä ja kylänraitillakin kuulee enimmäkseen vain suomen kieltä ja linnunlaulua.

– Ei ole oikein tiennyt edes, milloin marjat pensaista poimisi, huokaa Leena Rouhiainen.

Ensi vuonna tämä huoli on todennäköisesti jälleen turha ja Ruuhimäki EK jyrää jälleen.

Koronaa ei Ruuhimäellä pelätä, mutta maalaisjärkistä varovaisuutta noudatetaan.

Hanna Lahtinen