Ritaa tulee ikävä

Ritva Koukkulan M-lähikauppa Rita Jyväskylän Puuppolassa, uuraislaistenkin paljon käyttämä, lopettaa toimintansa lokakuun lopussa. Vuodesta 1959 tiskin takana työskennellyt Ritva, nyt yli 75-vuotias, on oman yrityksensä kanssa työskennellyt lähes kahta vuoroa päivässä. Hän aloitti Ritana 1984 ja toimi aluksi vuokratiloissa Liinalammella ja Puuppolassa 31 vuotta.

– Tässä iässä katson jo ansainneeni eläkepäivät, sanoo Ritva elämäntyöhönsä tyytyväisenä.

Ritva Koukkula on aina ollut asiakasmyönteinen. Hän on saanut mahtavasti myönteistä palautetta. Yleisö on kiittänyt sydämellisestä palvelusta ja verrattoman kuuluisasta lihatiskistä. Kassin täyteen ostajia on ollut paljon, mutta myös markettiostoksiaan täydentänyt asiakas on Ritalle ollut arvokas.

– On ollut hyvä palvella niitäkin asiakkaita, jotka ostavat muutamalla eurolla. Kun niitä on riittävästi, se riittääkin. Jokainen kävijä on yhtä tärkeä, sanoo Ritva.

Ritvan mielestä paras asia työssä ovat ehdottomasti asiakkaat. Pitää osata vastata asiakkaan tarpeeseen. Kauppias tekee sen parhaiten kuuntelemalla ja ottamalla osaa. Harvoin kysellään kauppiaan kuulumisia, mutta sellaisiakin asiakkaita on.

– Työhön täytyy olla ehdottoman sitoutunut ja työstä pitää tykätä. Silloin työ on palkitsevaa, on Ritva kokenut.

Ritva on sitä mieltä, että Puuppolassa olisi kaupan paikka. Hän ei lopeta siksi, etteikö kauppa olisi kannattavaa, vaan yksinkertaisesti korkean ikänsä vuoksi. Kannattavuudesta kertoo sekin, että Ritva ei ole selvinnyt työstä yksin, vaan hänellä on ollut ilo palkata työntekijöitä. Uusi yrittäjä olisi kauppaan tervetullut.

– Jos sellainen asia tapahtuu, haluan muuttaa pois kaupan yläkerrasta. Muuten ei työstä pääse eroon, vaan sitä elää kaupan rytmissä. Eläkkeellä olisi irtauduttava työstä kokonaan.

Mitään suurta loppuunmyyntiä ei Ritassa ole. Lihatiski suoraan tilalta tulevine herkkuineen on auki viimeiseen päivään ja viimeiselle viikolle on vielä isoja tilauksia. Sitten Puuppolan marketti sulkee ovensa. Moni asiakas jää kauppaa suuresti kaipaamaan.

Tellervo Lehtoranta