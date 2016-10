Päivätoiminnan uusissa tiloissa ovet auki kaikille keskiviikkona

Toivakan kunnan kehitysvammaisten päivätoiminta on ollut väistötiloissa nuorisotalo Myrskarissä noin vuoden ajan aiemman toimipisteen, palvelukeskuksen, sisäilmaongelmien vuoksi.

Nyt uuden kunnantalon valmistuttua päivätoiminnalle vapautui niin sanottu Sonera-kiinteistön tila Palosentieltä. Avoimien ovien päivää vietetään keskiviikkona 12.10.

– Oli hieno asia, kun pääsimme elokuun alussa muuttamaan näihin tiloihin. Olemme nyt aivan Toivakan keskustassa ja saamamme toimintatila on avara ja valoisa. Asiakkaillemme se merkitsee riittävästi valaistuja työskentelytiloja ja kulkuturvallisuutta sekä sisällä että aidatulla piha-alueella, kiittelee vastaava ohjaaja Leena Kangas.

Asiakkaita käy kokopäiväisesti kuusi henkilöä ja muualla työskenteleviä on päivätoiminnan yhteydessä 2-3 henkilöä. Toiminnan tavoite on tarjota kehitysvammaisille tai muuten liikunta- ja toimintarajoitteisille kuntouttavaa työ- ja virkistystoimintaa.

– Ompelemme ja askartelemme täällä esimerkiksi laudeliinoja ja kangaskasseja. Teemme lisäksi edullisia korjausompelutöitä, esimerkiksi vetoketjujen vaihtoja ja verhojen lyhennyksiä.

– Tuotteitamme voi käydä katsomassa ja hankkimassa itselle tai vaikka lahjaksi aukioloaikoina. Myynnistä saadut varat tulevat päivätoiminnan tarpeisiin ja virkistysmatkojemme kustannuksiin.

Päivätoiminnassa työskentelee kehitysvammaisten ammattitutkinnon suorittaneen Leena Kankaan lisäksi yksi asiakkaan henkilökohtainen avustaja ja tällä hetkellä myös yksi työllistetty.

Työtoiminnan lisäksi ohjelmassa ovat säännölliset kuntosalivuorot ja ulkoilu. Virkistysmatkoja tehdään mm. teatteriin, keilahalliin ja lähialueiden laavuille.

Veikko Ripatti