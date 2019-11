Matkalla ehjäksi ihmiseksi

Uuraislainen Taru Hautanen ja jyväskylälainen Jenni Ruuth ovat yrittäjiä, joiden yrittämisen alat eivät ole aivan tavallisimmasta päästä – ainakaan vielä. Usein he joutuvat vielä avaamaan yrityksiensä ideaa.

Taru Hautasen Haarautuva Polku tarjoaa ohjausta kirjoittamiseen. Yhtenä työnantajana hänellä ovat kansalaisopistot, joissa hän vetää kirjoittajaryhmiä. Kirjoittaminen voi kuitenkin olla myös esimerkiksi tyky-päivän teema ja myös yksilöohjaus on mahdollista. Yksi suosituimmista lajeista on omaelämänkerrallinen kirjoittaminen.

– Yritysalani on kulttuuri ja hyvinvointi ja se on oikeasti aika kattava ja kuvaava. Olen vahvasti sitä mieltä, että kirjoittaminen lisää hyvinvointia, Taru Hautanen sanoo.

– Kirjoittaminen on työkalu, mutta kielioppiasioihin ei puututa. Kirjoitusympäristöllä on merkitystä, joten joskus kirjoitamme luonnossa tai muussa inspiroivassa ympäristössä. Tervetulleita ovat niin aloittelijat kuin kokeneet kirjoittajat. Ryhmän tuki kannustaa usein eteenpäin kirjoittajan matkalla. Omien tekstien lukeminen muille on usein myös hieno kokemus. Kaikkein palkitsevinta on se, kun huomaan onnistuvani rohkaisemaan asiakasta löytämään oman tapansa kirjoittaa. On ihanaa nähdä, miten ihminen kokee iloa omien tekstiensä äärellä, hän kertoo.

Jos Taru Hautasen työkalu on kirjoittaminen, Jenni Ruuthilla se on koko ihmiskeho ja mieli ja tuote, mitä tuotetaan, on ääni. Toiminimenä hänellä on Laulu Ääni Jooga. Koulutukseltaan hän on musiikin maisteri, musiikkipedagogi AMK, joogaopettaja, lasten joogaohjaaja sekä Hoitava Hengitys HB -ohjaaja.

Myös Taru Hautanen on varsin pitkälle kouluttautunut, ensiksi tradenomiksi, parhaillaan ammatilliseksi opettajaksi sekä takana on monipuolisia kirjoittamisen ja aikuiskasvatuksen yliopisto-opintoja.

– Tarjoan kokonaisvaltaisen näkökulman äänenkäyttöön ja -huoltoon. Keho, hengitys ja mieli ovat kolme äänenkäytön peruspilaria, Jenni Ruuth sanoo.

Ja kun oma ääni löytyy, se tuntuu sielussa saakka.

– Helpot hengitys- ja ääntöharjoitukset sekä sopivat venyttävät liikkeet ovat jokaisen opittavissa, ja niistä on monesti jo paljon apua. Sen lisäksi kehon ja hengityksen hallinta, ja omassa kehossa läsnäolo ovat tehokkaan äänen käytön kulmakiviä. Kun opit kuuntelemaan itseäsi, pystyt myös kommunikoimaan selkeämmin, jaksat paremmin, olet itsesi parempi versio, hän kertoo.

YRITTÄJIÄ YHDISTÄÄ se, että heillä on tavoite kouluttaa ihmisiä olemaan entistä enemmän sovussa itsensä kanssa, mistä taas on monia hyviä kerrannaisvaikutuksia.

– Tapasimme viime keväänä yrittäjien verkostoitumistapahtumassa ja huomasimme, että vaikka alamme ovat erilaisia, ajatukset sopivat todella hyvin yhteen.

Yhteistyö on vasta alussa, mutta he ovat jo löytäneet yhden kohderyhmän, jonka tarpeita ei ehkä ole riittävästi huomioitu. Taru Hautanen on jo aiemmin ohjannut ryhmiä, joissa keskitytään yhteen isoon elämänmuutokseen, kuten eläköitymiseen kirjoittamisen kautta. Jennin osaamisalue mahdollistaa aiheen vieläkin laajemman käsittelyn ja tuo mukaan koko tunnekehon.

– Lähitulevaisuudessa odotettavissa oleva eläköityminen on iso murroskohta monen ihmisen elämässä. Heille olemme yhdessä kehitelleet kursseja, joissa käsitellään muutosvaihetta, Taru Hautanen kertoo.

Se, että työ ei täytäkään kalenteria ei ole aina niin ratkiriemukasta, kuin etukäteen saattaisi olettaa. Nyt eläkkeelle jäävät he, jotka ovat syntyneet jälleenrakennusajan Suomeen, missä työn arvostus oli huipussaan ja ahkeruus määritteli usein ihmisen arvon.

– Eläkkeelle jääminen saattaa tuntua aluksi ihanalta, mutta moni on kertonut, että vaikkapa puolen vuoden kuluttua iskee outo tyhjyys ja arvottomuuden tunne. Hävettää käydä päivällä kaupassa tai tulee pakonomainen tarve etsiä tekemistä, Jenni Ruuth kertoo.

– Identiteetti voi oikeasti olla hukassa ja kun lisäksi tutusta työyhteisöstä on pitänyt luopua, niin mielessä pyörii monia kysymyksiä. Jo se, että ryhmässä huomaa, että muilla on samanlaisia haasteita, helpottaa, Hautanen lisää.

Sen lisäksi, että työntekijä pääsee kohtaamaan uuden tilanteen, myös työnantaja saa kurssien kautta tärkeää tietoa. Yrittäjäkaksikon yhteistyö aikuiskoulutusta antavien oppilaitosten kanssa on mukavalla alulla.

– Kursseille tuleminen pitää silti aina olla vapaaehtoista, avoin mieli on lähtökohta onnistuneelle kurssikokemukselle, he sanovat.

Yhdessä Taru Hautanen ja Jenni Ruuth suunnittelivat tälle syksylle myös retriittimatkaa, mutta se ei ensimmäisellä kerralla vielä kerännyt linja-autollista osallistujia. Kokonaisvaltaisen hyvän olon pioneerit eivät kuitenkaan lannistu.

– Uskomme, että hiljentymiselle on nykymaailmassa tarvetta, konseptia täytyy vain vielä hioa. Madaltaa kynnystä ja lisätä tunnettuutta, tämä on pitkäjänteistä työtä, Taru Hautanen sanoo.

– Ne asiat, joita työstämme, ovat ehkä vasta tulossa laajempaan tietoisuuteen, Jenni Ruuth lisää.

Hanna Lahtinen