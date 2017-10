Lentokonemekaanikosta luontoyrittäjäksi

Erä- ja Luontopalvelut HyvänTähen syntyi rakkaasta harrastuksesta ja ”metsäläisen” palosta päästä luontoon. Höytiäläinen Teijo Haapakoski oli jo pikkupoikana partiossa, oppi suorastaan ahmimalla erä- ja vaellustaitoja, ymmärsi, mitä vastuuntunto tarkoittaa.

Teijo Haapakosken työura oli kuitenkin yli 30 vuotta aivan muualla, Ilmavoimien palveluksessa.

– Työskentelin lentokonemekaanikkona. Vastuun ottaminen ja asiakaspalvelu sekä mahdollisissa onnettomuustilanteissa toiminta saatavilla olevilla välineillä; näistä työn kautta tutuiksi tulleista taidoista on hyötyä myös eräoppaana.

– Enoni kasvatti minua ”metsäläisen taidoille” osaltaan, olin ja olen edelleen innokas kala- ja metsämies pitkälle juuri hänen esimerkkinsä innostamana.

Teijo suoritti viitisentoista vuotta sitten, lentokonemekaanikon työnsä ohessa metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon. Tänä keväänä hän valmistui erä- ja luonto-oppaaksi sekä suoritti vielä yrittäjän ammattitutkinnonkin Äänekosken Pokella.

Harrastus oli siis jo keväällä hyvää vauhtia muuttumassa yritykseksi ja mieluisaksi työksi. Sellainen siitä myös syntyi. Oma yritys sai nimen Erä- ja luontopalvelut HyvänTähen.

– Yhtenä yönä se vaan pälkähti päähän, että tuollaista nimeä ei ehkä toisilla ole. Sitähän tässä tehdään, hyvää oloa ja turvallisia luontoelämyksiä asiakkaille.

– Partio- ja ensiaputaidot, kielitaito, liikkuminen luonnossa, asiakkaista huolehtiminen ja asiakaspalvelu, kaikkea tätä oli kertynyt elämänrinkkaani. Suoritin koskiveneen kuljettajan tutkinnon tänä kesänä Tornion Kukkolankoskella, olen melonnanohjaaja ja minulla on MaTuPa eli matkailualan turvallisuuspassi. Parhaillaan aloittelen ruoanvalmistuksen opintoja.

Haapakosken luettelo taidoista ja tutkinnoista on osin alan yrittäjälle pakollinen, mutta esimerkiksi ruoanvalmistusta hän opiskelee omasta mielenkiinnostaan, eräoppaan ei ole mitenkään pakko tarjota ruokapalveluita.

– Oheispalvelut luontuvat minusta tähän työhön melko kivuttomasti. Tutustun kokkausopinnoissa esimerkiksi nyt erilaisiin ruokavalintoihin, joihin asiakkaan uskonnollinen vakaumus tai elämänkatsomus vaikuttaa. Se on ihan mielenkiintoista ja myös yleissivistävää. Luonnonyrtit ja kasvit kiinnostavat myös, miten niitä voi hyödyntää ruoanlaitossa.

– Olen tehnyt yrittäjänä muun muassa erä- ja riistakursseja tuleville metsästäjille, leirikouluja Rautavaaran Metsäkartanolla ja vienyt eläkeläis- ja muitakin ryhmiä retkille luontoon. Suomen Luonnon päivänä oltiin Etelä-Konneveden kansallispuistossa melomassa. Laulettiin välillä Finlandiat ja muut Suomi-laulut, se oli kaikkien mielestä upea elämys, Haapakoski kertoo.

Yksi taito on eräyrittäjän työssä ylivoimaisesti tärkein. – Asiakkaiden on voitava luottaa oppaaseen, ettei tule pelkoa eksymisestä tai pulaan joutumisesta luonnon armoilla.

– Oppaan on osattava kertoa muutakin kuin miten melaa pidetään kädessä, on kerrottava luonnosta, eläimistä, syvennettävä ja avarrettava näkyvillä olevaa maisemaa. Ja ymmärrettävästi, tarvittavasti myös eri kielillä, Teijo Haapakoski painottaa.

Yrittäjä on viime kuukaudet ahkerasti kiertänyt maan kansallispuistoja, tutustunut niihin huolellisesti ja katsonut eri kulkureittien vaatimuksia. Haapakoski teki kumppanuussopimuksen Metsähallituksen kanssa ja voi nyt viedä omia asiakasryhmiään kansallispuistoihin vaeltamaan.

– Ilmoitan Metsähallitukselle myöhemmin, montako asiakasta olen minnekin puistoon vienyt. Sieltä tulee sitten pieni lasku käytetyistä palveluista, polttopuista ja vessan käytöstä, minulle. Se on molemmin puolin reilua, koska Metsähallitus on rakentanut puitteet ja ylläpitää palveluja, toteaa eräopasyrittäjä.

Kuva: JyväsRiihen toiminnanjohtaja Pirjo Ikäheimonen opasti Teijo Haapakoskea Leader-hanketoiminnan saloihin Uuraisilla järjestetyssä infotilaisuudessa.