”Kun joku astuu ovesta, tiedän mitä hän tilaa”

Syyskuun alussa Pizzeria Alansa täyttää pyöreitä ja saavuttaa kymmenen vuoden iän. Nykyään tämä uuraislainen ravintola ruokkii lähes sata nälkäistä ihmistä viikossa.

Fatih Aydin oli kaksi ensimmäistä vuotta yrityksen omistajana toisen miehen kanssa, mutta jäi sittemmin yksin vastaamaan liiketoiminnasta. Työntekijänä hänellä on veli Ali Aydin ja harjoittelijoitakin käy välillä opettelemassa asioita. Veljekset ovat kotoisin Turkista, Mustanmeren tuoksuvalta rannalta. Heidän kotipaikkansa on Gümüşhanen maakunnassa, kylässä nimeltä Alansa.Miehet varttuivat vuorien ympäröimässä laaksossa, jonka keskellä virtaa vuolas joki. – Alansa on Turkin kylmin paikka, melko samanlainen sää on siellä kuin täällä. Kaksikon mukaan Uuraisilla on vähemmän ihmisiä ja siksi rauhallisempaa, mutta molemmissa seuduissa on puolensa.

Omistaja Fatih Aydin työskenteli Romaniassa ilmastointilaitteiden parissa, kunnes jyväskyläläinen kaveri houkutteli hänet Suomeen. Tämä ystävä pyöritti kaupungissaan omaa kebab-pizzeriaa. Suomeen saapumisesta veljeksillä ei mennyt kuin vuosi niin Alansa aloitti toimintansa. Fatih asuu nyt Jyväskylässä Aittorinteellä. Miehellä on perhe, johon kuuluu Turkista kotoisin oleva vaimo sekä kaksi- ja puolivuotias tytär, jonka kanssa hän viettää vapaa-aikansa.

Ali asuu samassa kaupungissa, mutta Kangaslammella, jossa hän musiikin ystävänä soittelee turkkilaista kitaraa. – Tykkään myös suomalaisista järvistä, metsistä, saunasta ja kesästä. Talvella on vähän kylmää, mutta olen tyytyväinen.

Sisarukset kertovat suomalaisten käyttäytyvän omalla erityisellä tavallaan, sillä täällä ihmiset eivät heti ota kontaktia. Fatih Aydinin mukaan turkkilaiset tulevat välittömästi juttelemaan, mutta heillä myös välit voivat mennä nopeammin. Suomessa tutustutaan toisiin hartaudella, ennen kuin luottamus syntyy.

– Nuoret ovat vetäytyvämpiä, mutta uuraislaiset vanhukset ovat turkkilaistyyppisiä, Ali Aydin nauraa.

Veljekset muistuttavat, että myös Alansan ruoka on suomalaisesta kulttuurista, ei turkkilaisesta. Suosituimmat pizzat ovat Empire-, Uurainen- ja Alansa Special sekä Tropicana.

– Höytiän Sporttipizzan nimi juontuu siitä, että siltä alueelta tulee hyvin tuttu, lämminhenkinen asiakasryhmä, jossa on paljon nuoria. Kerran joku kysyi miksi Höytiällä on oma pizza, mutta Kyynämöisillä ei. Sen jälkeen lisäsimme toisellekin kylälle oman nimikkoannoksen. Molempien pizzojen täyteyhdistelmät ovat perinteisiä suosikkeja, nimet on vain vaihdettu, Fatih Aydin avaa omaperäiseltä näyttävää ruokalistaa.

Myös kebabia menee paljon ja se onkin ihan itse leikattua. Lähes kaikki muukin valmistetaan paikan päällä omin käsin, taikinoista ja kastikkeista lähtien.

Fatih Aydin hymyilee huvittuneena, kun häneltä kysytään herkullisen Talonkastikkeen ainesosia. Ne tulevat pysymään hänen omien sanojensa mukaan mysteerinä. Sen sijaan täyteläisen valkosipulikastikkeen ohjeen mies voi paljastaa: Minttua, valkosipulia, jogurttia, vähän majoneesia ja ihan pikkuisen suolaa.

Kun asiakas astuu ovesta sisään, veljekset tietävät yleensä jo siinä vaiheessa mitä hän tilaa. Kävijät ovat tulleet tutuiksi, vaikkei nimiä usein tiedetäkään. Uuraisten lisäksi ruokailijoita saapuu paljon Äänekoskelta, Saarijärveltä, Tikkakoskelta ja Jyväskylästä. Fatih arvelee, että valtaosa syöjistä on lapsiperheitä.

Työpäivät pizzeriassa ovat pitkiä, sillä ne kestävät yhdestätoista kahdeksaan. Koska Fatih Aydin johtaa yritystä ruuanlaiton ohella, työskentelee hän vielä sitäkin kauemmin. Mies kertoo hakevansa tukusta raaka-aineita viidestä kuuteen kertaan viikossa, jopa sunnuntaisin. Hän ei silti ole täysin kyllästynyt valmistettavaan kebabiin, vaan ottaa sitä joskus töistä mukaansa.

– Normaalisti syön ihan kotiruokaa, esimerkiksi linssikeittoa, jonka vaimo tekee. Välillä minä teen pizzaa, koska puoliso pitää siitä.

Veljekset kertovat, että Alansan ensimmäinen vuosikymmen on mennyt todella nopeasti, eikä asiakkaiden kanssa ole ollut yhtäkään ongelmaa.

– Nyt ajattelen, että tämä tulee jatkumaan. Mutta en tiedä mitä kohta tapahtuu, mitä mieltä olen vuoden tai kahden päästä, Fatih Aydin pohtii ja jatkaa:

– Rakastan työtäni, ruokaa ja mausteita. Pidän siitä, että teemme kaiken alusta asti itse.

Eetu Salmi