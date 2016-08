Kaunis Veera ja savolaispoika

Laulaja Saija Tuupanen odottaa tulevaa suvea innokkaasti, sillä tulossa on uusi perheenjäsen ja muutakin mielenkiintoista vilkkaan kesän mittaan on luvassa. – Ei, en ole raskaana, heläyttää Saija. – Vaan kesäkuun alussa meille sukuun tulee uusi koira, savolaissyntyinen beaglepoika.

Saijan keikkakalenteri vilkuttaa kesälle lähes punaista. Kun puoliso Kimmo Tuupanen on myös musiikkialalla, koiran ottaminen Toivakan kotiin on matkustelun vuoksi mahdotonta.

Pennun koti onkin käytännössä Tuupovaarassa Saijan vanhempien luona, aivan kuten edellisenkin koiran kohdalla. Suru oli suuri, kun suvun Riku-lemmikki joutui suden uhriksi viime syksynä.

– Vanhemmat tuovat kyllä tätä uuttakin beaglepojua tänne aina kun siihen on mahdollisuus ja tietysti mekin käymme Tuupovaarassa sitä katsomassa.

Tuupaset ovat asuneet omakotitaloaan Toivakan keskustan läheisyydessä jo viisi vuotta. Ja ovat viihtyneet loistavasti.

– Ollaan niin tykästytty Toivakkaan! Mietittiin aikoinaan rivitalon päätyä kaupungista, kun tultiin tähän katsomaan. Tuntikausia istuttiin lattialla ja päätettiin, että tämä se on, meidän ensimmäinen yhteinen omakotitalo.

Saija kertoo, että keikalta tullaan joskus hyvinkin myöhään yöllä eikä sitä oikein ilman suihkua osaa nukkumaan mennä. Jos vielä tekee jotain yöpalaa ja käy netissä, seinänaapurin yörauhan häirintä olisi todennäköistä. Omakotitalossa näitä ongelmia ei ole. – Vaikka tämä onkin mukavalla paikalla, haaveilen edelleen järvenrantapaikasta. Löytyisiköhän sellaista, mieluiten juuri Toivakasta, hän vinkkaa.

Oman kylän tapahtumissa Saija haluaisi käydä enemmänkin, mutta vähä vapaa-aika kuluu kotihiirenä tai lähimaaston lenkkipoluilla. – Mutta sydämessäni olen jo toivakkalainen. Tänne on aina turvallista tulla. Voi mennä lökäpöksyt ja reinot jalassa kauppaan eikä kukaan jää tuijottamaan. Usein tullaan juttelemaan ja se on ihan ok, on mukava kun halutaan vaihtaa muutama sana.

Heinä-elokuussa on vilskettä, kun laulukeikkoja on 22 putkeen. – Herranjestas, nyt on kyllä paljon töitä. Joskus väsyttää, mutta tykkään tästä työstä niin sitä jaksaa. Kotonakin olisi kyllä välillä mukava viettää omaa aikaa, mutta nyt on taottava, kun rauta on kuumaa. Ala valitsi minut. Olin ajatellut tehdä parikymppisenä lapset ja perustaa perheen, opiskella sairaanhoitajaksi ja tätä rataa, joten ei aina käy kuin ajattelee, toteaa 33-vuotias tangokuningatar vuosimallia 2003.

Tulevat kuukaudet täyttyvät paitsi laulukeikoista, myös musiikkiteatterista Ränssin Kievarissa Kuikassa. Siro ja tumma Saija on Jussi Myllymäen ohjaamassa, Heikki Luoman kirjoittamassa laulunäytelmässä Kaunis Veera.

– Olen pienestä asti ollut vanhojen mustavalkoisten suomalaiselokuvien fani, Saija tunnustaa. – Rakkaus niihin syttyi isältä, hän katsoo Suomi-filmejä aina vain uudestaan ja uudestaan.

Elokuvamaailmasta tuttu, mutta nyt uusien kippareiden ja veerojen tähdittämä esitys tulee ensi-iltaan Ränssissä heinäkuun päätteeksi. Esityksiä on 13 ja niitä riittää pitkälle syksyyn. – Tulkaa ihmeessä viettämään kesäistä iltaa katsomoon, kehottaa Saija Tuupanen. – Lupaan, että jokainen lähtee hyvillä mielin sieltä kotiin!

Lea Lerkkanen