Avustajakoirat Lyyti ja Jätkä lähtevät tositoimiin

Toivakkalaisille tutuiksi tulleet avustajakoirat Lyyti ja jätkä ovat lähdössä koulutuksensa mukaiseen toimintaan. Tiina Lehtomäki ja Suvi Särkkä ovat kouluttaneet nyt puolitoistavuotiaita labradorinnoutajia pennusta lähtien. Nyt on eron kyynelten aika, sillä Lyyti lähtee Tervakoskelle avustamaan neliraajahalvauksen kokenutta Topi Sinivuorta. Sinivuori on kolmekymppinen nuori mies ja tarvitsee tehokasta avustajaa rinnalleen.

– Lyyti on haastavan työn edessä, koska sen tuleva omistaja ei kykene toimimaan käsilläänkään. Sinivuori tarvitsee lähes kaiken koiralta saatavan avun ovien aukaisusta valojen kytkemiseen asti, kertoo Lyytin koulutuksen vastuuhenkilö Suvi Särkkä.

Tiina Lehtomäki on kantanut Jätkän koulutuksesta päävastuun. Koiria on koulutettu kaiken matkaa myös yhteisvoimin. Tiina kertoo, että koirat koulutetaan pitkälti tulevan omistajansa yksilöllisiin tarpeisiin.

– Jätkä on menossa Jenny Jewanderille Vaasaan. Jewander on pyörätuolia tarvitseva nuori nainen. Jätkä on hänelle tarpeellinen apu mm. esineiden noutajana, tavaroiden nostajana ja ovien aukaisijana. Jätkä auttaa Jewanderia mm. puutarhatöissä ojentaen hänelle työkaluja. Jätkä auttaa kaikessa siinä, mitä Jewander ei itse saa otettua tai noudettua. Jätkä osaa lisäksi istua mönkijän kyydissä ja talvella vaikka moottorikelkan istuimella, kertoo Lehtomäki.

Avustajakoirien tehtäväalue on varsin laaja. Edellä jo mainittujen lisäksi nämä veijarit tyhjentävät ja täyttävät vaikka pyykkikoneen.

– Ne avustavat jalkineiden ja sukkien riisumisessa, käyttävät valokatkaisimia ja painavat hissinappia. Näiden koirien koulutus jatkuu nyt niiden uusien omistajien toimesta. Me olemme edelleen kuvioissa mukana kunnes koirat ovat valmiit käyttöönottotestiin. Vielä senkin jälkeen olemme uusien omistajien käytettävissä, kertoo Lehtomäki.

Avustajakoirien koulutus kestää noin 2 – 2,5 vuotta. Se aika menee koulutuksessa ennen käyttöönottotestiä. Käyttöönottotestin jälkeen koirat saavat virallisen avustajakoirastatuksen ja Invalidiliiton avustajakoiraliivit.

– Haluamme antaa suuret kiitokset toivakkalaisille. Lyyti ja Jätkä ovat saaneet kyläläisiltä asiallista käyttäytymistä koiria kohtaan ja itse olemme saaneet kannustavaa palautetta ja tukea toimintaamme.

Jatkossa Lehtomäki ja Särkkä tulevat ottamaan uudet koirat avustajakoirakoulukseen, joten hännänhuisketta nähdään näissäkin merkeissä tulevina vuosina Toivakassa.

Veikko Ripatti